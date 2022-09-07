Мадрид, 7 сентября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. 7 сентября в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» футбольный клуб «Атлетико» сыграет с португальским «Порту» в матче первого тура группы B. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

На матч назначена польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Ассистенты главного судьи — Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Мария Хименес, Науэль Лусеро, Аксель Витсель, Рейнилду Мандава, Коке, Янник Феррейра Карраско, Сауль Ньигес, Маркос Льоренте, Жоау Фелиш, Альваро Мората.

«Порту»: Диогу Кошта, Пепе, Дэвид Кармо, Пепе, Заиду Сануси, Матеус Урибе, Галено, Отавиньо, Стивен Эуштакие, Мехди Тареми, Эванилсон.