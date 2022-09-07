Йошкар-Ола, 7 сентября, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Жители Марий Эл подали 5659 заявок на догазификацию домовладений в газифицированных населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Объем средств, которые планируется выделить на программу догазификации, составляет более 645 млн рублей. До настоящего момента профинансированы работы на 304 млн рублей. Договоры подряда на выполнение проектно-сметных, строительно-монтажных работ заключены на сумму 293 млн рублей.

Напомним, летом прошлого года власти республики предварительно оценивали число участников программы догазификации в 7 тыс. домовладений, на тот момент договор о подведении газа были готовы заключить около 3,5 тыс. домохозяйств.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется подписание соглашения с ООО «Газпром межрегионгаз» о газификации Юринского и Килемарского районов, которые на сегодняшний день не газифицированы. В график следующего года по предложению правительства республики будут дополнительно внесены 39 населенных пунктов двух указанных районов.

В 2022 году в рамках программы развития газоснабжения и газификации планируется ввести в эксплуатацию помимо межпоселкового газопровода к селу Пектубаево Новоторъяльского района протяженностью 17 км, газопровод к десяти деревням в двух районах. Также планируется ввести газопровод-отвод и газораспределительную станцию Кокшамары, что позволит газифицировать 1871 домовладение и подключить пять котельных.