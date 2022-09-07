Жители Марий Эл подали более 5,6 тыс. заявок на догазификацию
Йошкар-Ола, 7 сентября, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Жители Марий Эл подали 5659 заявок на догазификацию домовладений в газифицированных населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Объем средств, которые планируется выделить на программу догазификации, составляет более 645 млн рублей. До настоящего момента профинансированы работы на 304 млн рублей. Договоры подряда на выполнение проектно-сметных, строительно-монтажных работ заключены на сумму 293 млн рублей.
Напомним, летом прошлого года власти республики предварительно оценивали число участников программы догазификации в 7 тыс. домовладений, на тот момент договор о подведении газа были готовы заключить около 3,5 тыс. домохозяйств.
Как сообщало ИА REGNUM, планируется подписание соглашения с ООО «Газпром межрегионгаз» о газификации Юринского и Килемарского районов, которые на сегодняшний день не газифицированы. В график следующего года по предложению правительства республики будут дополнительно внесены 39 населенных пунктов двух указанных районов.
В 2022 году в рамках программы развития газоснабжения и газификации планируется ввести в эксплуатацию помимо межпоселкового газопровода к селу Пектубаево Новоторъяльского района протяженностью 17 км, газопровод к десяти деревням в двух районах. Также планируется ввести газопровод-отвод и газораспределительную станцию Кокшамары, что позволит газифицировать 1871 домовладение и подключить пять котельных.