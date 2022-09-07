Кстово, Нижегородская область, , 22:01 — REGNUM Суд признал жителя Нижегородской области виновным в оправдании терроризма и в возбуждении ненависти в социальных сетях и приговорил его к выплате штрафа в размере 300 тысяч рублей, передают региональные СМИ.

Приговор Publicdomainpictures.net

Ранее 42-летний уроженец города Кстова привлекался за оскорбление детей российских военных в соцсетях.

Также стало известно о том, что несколько месяцев назад суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.