Кстово, Нижегородская область, 7 сентября, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Суд признал жителя Нижегородской области виновным в оправдании терроризма и в возбуждении ненависти в социальных сетях и приговорил его к выплате штрафа в размере 300 тысяч рублей, передают региональные СМИ.

Publicdomainpictures.net Приговор

Ранее 42-летний уроженец города Кстова привлекался за оскорбление детей российских военных в соцсетях.

Также стало известно о том, что несколько месяцев назад суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.