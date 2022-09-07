Барселона, Испания, 7 сентября 2022, 22:00 — REGNUM 7 сентября каталонская «Барселона» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 примет чешскую «Викторию». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
На матч назначена бельгийская бригада арбитров во главе с Лоренсом Виссером.
Стартовые составы команд:
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен, Хорди Альба, Жюль Кунде, Серджи Роберто, Педри, Франк Кессье, Френки де Йонг, Ансу Фати, Усман Дембеле, Роберт Левандовски.
Главный тренер: Хави.
«Виктория»: Йиндржих Станек, Лукаш Гейда, Людек Перница, Вацлав Емелька, Милан Гавель, Ян Сикора, Джон Москера, Павел Буча, Лукаш Калвах, Адам Влканова, Томаш Хоры.
Главный тренер: Михал Билек.