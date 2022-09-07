Бишкек, 7 сентября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Сейчас дизельное топливо в Киргизии продаётся в среднем по 73,97 сома (55,84 рубля) за литр, что на 23,22 сома (17,53 рубля) или на 45,7% больше, чем год назад, передаёт «24.kg».

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При этом с начала 2022 года цена солярки в республике выросла на 15,76 сома (11,9 рубля) за литр, то есть более чем на четверть.

Также следует отметить, что только за последний месяц стоимость литра дизтоплива увеличилась на 4,2 сома (3,17 рубля).

Цены на бензин в Киргизии тоже продолжают расти — за год автомобильное топливо марки Аи-95 подорожало на 6,39 сома (4,82 рубля) или на 10,5%, а марки АИ-92 — на 6,53 сома (4,3 рубля) или на 11,6%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее киргизские и российские власти договорились об увеличении беспошлинных поставок ГСМ из России в Киргизию до 650 тысяч тонн бензина, 550 тысяч тонн дизтоплива, 100 тысяч тонн авиатоплива, 60 тысяч тонн битума и 50 тысяч тонн сырой нефти.

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