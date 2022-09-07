Вашингтон, 7 сентября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple обновила флагманскую линейку своих смартфонов. Об этом было объявлено сегодня, 7 сентября, на сайте компании.

(сс) Fernando Coelho Apple

Корпорация выпустила смартфоны серии iPhone 14. Базовая модель имеет 6,1-дюймовый дисплей, а вариант Max — 6,7 дюймов. Версии mini в новой линейке нет.

Дизайн новой линейки практически такой же, как и у предыдущей. Смартфоны выпускаются в пяти цветах: белый, черный, розовый, бежевый, красный.

Apple утверждает, что iPhone 14 увеличилось время автономной работы по сравнению с предыдущей моделью, но точные цифры не называются.

Процессор в iPhone 14 тот же, что и в предыдущей моделе — шестиядерный Apple A15 Bionic. Основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей и апертуру f/1.5.

Новый смартфон поддерживает функцию экстренной связи через спутники, которая будет работать в отсутствии покрытия сотовых операторов.

Стоимость iPhone 14 составляет 799 долларов, iPhone 14 Max — 899.