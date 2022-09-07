Москва, , 21:56 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 5 сентября замедлилась до 14,08% в годовом выражении с 14,60% неделей ранее. Соответствующие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Экономика России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за неделю с 30 августа по 5 сентября снизились в среднем на 0,13%, а инфляция с начала года замедлилась до 10,24%. При этом недельная дефляция в России фиксируется уже девятую неделю подряд.

В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе снижение цен продолжалось во всех секторах потребительского рынка. При этом основной вклад в дефляцию по-прежнему вносили продовольственные товары за счёт снижения цен на фрукты и овощи.

Отмечается, что цены на продовольствие в целом за неделю снизились на 0,18%, а без учёта плодоовощной продукции — выросли на 0,16%.

В сегменте непродовольственных товаров сохранилась дефляция (0,03% после 0,02% неделей ранее). При этом продолжилось снижение цен на электро- и бытовые приборы, строительные материалы. Цены на легковые автомобили практически не изменились.

В секторе регулируемых и туристических услуг снижение цен ускорилось до 0,72% с 0,68% неделей ранее на фоне сезонного сокращения спроса на туристические услуги. Отмечено снижение цен на авиабилеты и санаторно-оздоровительные услуги. Рост цен на услуги гостиниц был околонулевым.

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