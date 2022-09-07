Нижний Новгород, , 21:44 — REGNUM Здание ННГУ (Нижегородского государственного университета имени Лобачевского) на улице 3-я Ямская планируется передать Нижегородской епархии в безвозмездное пользование. Этот вопрос обсуждался на встрече ректора вуза Елены Загайновой и митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, сообщает пресс-служба региональной митрополии.

Нижегородский кремль Андрей Репин © ИА REGNUM

В учебном корпусе в настоящее время расположена кафедра судебной экспертизы юридического факультета. До революции здание являлось домом причта нижегородского храма в честь Воскресения Христова. Сама Воскресенская церковь расположена неподалеку — на улице Шевченко, она была возвращена епархии в 1999 году.

Готовится договор на безвозмездное пользование части здания, в котором планируется открыть воскресную школу Воскресенской церкви.

«Передача в безвозмездное пользование помещений — первый этап реализации дорожной карты по передаче исторической части здания из федеральной собственности в собственность епархии», — подчеркнули в пресс-службе.

В каком здании продолжат обучение студенты юридического факультета, не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, в мае текущего года епархии было передано четыре квартиры дома №2 в Западном городке, потом в доме №7 — еще семь квартир.

В 2015 году РПЦ уже почти передали 11 из 27 зданий усадебного комплекса Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье. После разразившегося скандала передачу объекта культурного наследия федерального значения приостановили, вернув его на баланс области. Епархии тогда перешла только Воскресенская церковь.

Десять лет назад, в 2012 году, епархия претендовала на передачу здания Нижегородской государственной консерватории имени Глинки на улице Пискунова. Вуз располагался в этом строении с момента основания — с 1946 года. Ранее в этом здании размещался Архиерейский дом. Тогда за консерваторию вступилась не только общественность, но Министерство культуры РФ, которое отклонило претензии РПЦ на здание консерватории.

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