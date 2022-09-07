7 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление германского министра обороны Кристины Ламбрехт о том, что ФРГ достигла пределов своих возможностей в вооружении киевского режима из своих запасов.

Мирослава Романенко, , 23:02 — REGNUM ФРГ достигла пределов своих возможностей в вооружении киевского режима из своих запасов. Соответствующее заявление 7 сентября сделала германский министр обороны Кристина Ламбрехт в ходе заседания Бундестага.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не ослабим усилий по поддержке [киевского режима]. Мы передали невероятно много из запасов бундесвера», — сказала она, добавив, что Германия «на пределе».

Заявление главы оборонного ведомства Германии обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что немецкая сторона уже не первый раз делает подобные заявления, но если Штаты прикажут, поставки продолжатся, так что не стоит обращать внимание на заявления об ограниченности запасов Германии. Были и те, кто считает, что немецкая сторона передала киевскому режиму все старье, а новое вооружение, видимо, не горит желанием давать.

«Как поставляли, так и будут поставлять. Не надо нас тешить приятными на слух сведениями», — пишет Володя М.

«Сотый раз говорят, но потом США снова прикажут отдать», — отреагировал MasterKing.

«Поздно оправдываться — [газовый] кран закрыли до мая», — с сарказмом добавил Vladimir.

«Чувствуют зимушку зиму! Близится она!» — с юмором добавила Тамара.

«В который раз они уже достигают предела», — отметил Константин.

«Прибедняются», — смеется Wave.

«Оружие закончилось аккурат после митингов в Германии. Совпадение? Не думаю», — пишет Оксана А.

Кристина Ламбрехт

«Шольц другое заявляет. Правая нога не знает, что делает левая», — прокомментировал SV.

«Наскребут по сусекам для родных нациков», — иронизирует Анна Васильевна.

«Лукавят!» — считает один из участников обсуждения.

«Видать, списанная техника и оружие закончилось, а новую никто отправлять не собирался», — выразил предположение Alexander.

«Говорят, говорят, потом папа из Штатов скажет, и дадут. Тем более ещё больше теперь в зависимость от США залезли», — написал Dmitriy K.

«А может это и есть тайная цель России? Разоружение Европы», — задумался Андрей Е.

«Правильно! От утиля списанного избавились, а всё остальное нужно самим. Не отдавать же [киевскому режиму] нормальное вооружение. [Киевский режим] даже не член ЕС и не член НАТО…» — отметил Alexey.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Отбиваются от [представителей киевского режима], которые пытаются с них вытрясти ещё и ещё вооружений», — считает «Гайка».

«Они уже в сто двадцать пятый раз это озвучивают, а потом тут же ещё передают. Их послушать, так они предела в мае достигли, а все везут, твари», — отреагировала Татьяна С.

«Демилитаризация идёт по плану что ли?» — не без сарказма подытожил Andrew M.