Сыктывкар, 7 сентября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В ходе спецоперации погибли трое уроженцев республики Коми — ефрейтор Александр Власенков, рядовой Руслан Таймаматов и матрос Игорь Лесников. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Владимир Уйба.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

«Наши земляки отдали свои жизни, чтобы защитить мирное население Донбасса от кровавого неонацистского режима Киева. Мы увековечим их имена и подвиги, чтобы все последующие поколения знали, какой ценой наша страна сохранила независимость, какой ценой вернулся мир туда, где 8 лет убивали и унижали русских людей. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная слава и вечная память доблестным защитникам нашего Отечества», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе СВО погиб уроженец НАО.