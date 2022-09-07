Донецк, 7 сентября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился национализировать имущество маслоэкстракционного комбината «Каргилл», которое расположено на территории ДНР. Постановление Пушилина было обнародовано сегодня, 7 сентября.

Council.gov.ru Денис Пушилин

В распоряжении Пушилина сказано, что прекращаются все обязательства по договорам, заключённым ООО «Комбинат «Каргилл» в отношении принадлежащего ему имущества на территории ДНР и права собственности на него. Все имущество переводится в государственную собственность ДНР.

«Постановляю: обратить имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, включая движимое и недвижимое имущество, товарно-материальные ценности и другие материальные и нематериальные активы, в государственную собственность Донецкой Народной Республики без компенсации собственнику стоимости такого имущества и закрепить на праве хозяйственного ведения за государственной корпорацией по разработке и реализации современных технологий «Донецкие технологии», — сказано в распоряжении Пушилина.

Напомним, что комбинат «Каргилл» до 2014 года был крупнейшим предприятием по переработке подсолнечника в производству растительного масла на территории бывшей УССР. При этом комбинат принадлежал американской корпорации Cargill Inc.