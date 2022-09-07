Вашингтон, , 21:48 — REGNUM В статье " Победители и проигравшие» в журнале The American Conservative, посвящённой нынешним событиям на территории б. УССР, говорится, что США вовсе не выгодно то, что происходит. Более того, США ответственны за то, что происходит.

Тень России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Соответствует ли эта новая вторая холодная война с Россией, в которую мы, похоже, ввязались, национальным интересам Соединённых Штатов, которые так приветствовали мирное окончание старой холодной войны три десятилетия назад? Какая польза США от ввода войск в прибалтийские республики?» — спрашивает автор статьи Патрик Дж. Бьюкенен, редактор-основатель The American Conservative.

Он спрашивает, стало ли лучше США от того, «что все страны Варшавского договора и три республики бывшего СССР теперь являются союзниками по НАТО, за независимость которых мы вынуждены противостоять России».

Он спрашивает, следует ли США «приветствовать возрождение китайско-советского пакта, направленного против Запада в 1950-х годах, а теперь направленного против НАТО и наших азиатских союзников».

По мнению автора статьи, именно политика США после окончания холодной войны «способствовала возрождению против нас старого альянса России и Китая». При 37-м президенте США Ричарде Никсоне удалось поссорить основателя КНР Мао Цзэдуна с Москвой, а теперешнее руководство буквально восстановило союз РФ и Китая.

«[Президент России Владимир] Путин был агентом российского КГБ во время холодной войны. Теперь каждое государство — член бывшего Варшавского договора и три республики, входившие в состав СССР той эпохи, являются союзниками США по НАТО. Это новая холодная война. Один ли Путин виновен в её разжигании?» — спрашивает Бьюкенен.

«Возможно, самой высокой из наших целей в первой холодной войне с Россией было предотвращение горячей войны, которая могла перерасти в ядерную войну и уничтожить обе страны. Теперь, когда мы снова находимся во вражде с Москвой, как тогда, как это может быть результатом успешной внешней политики?» — задаёт Бьюкенен очередной вопрос.

Он напомнил, что США называли в годы первой холодной войны Восточную Европу и Прибалтику «сателлитами Советского Союза», поскольку «коммунизм был навязан им всем после Второй мировой войны». Однако тогда «это не было поводом для военного конфликта между нами».

Патрик Дж. Бьюкенен «Когда мы привели практически всю Восточную Европу в НАТО, именно мы, а не Путин, сделали свою независимость от Москвы и союз с Западом вопросом, ради которого мы обязались начать войну».

В завершении он отметил, что ненависть русских к американцам растёт по мере продолжения происходящих на территории б. УССР событий, и выразил уверенность, что для США это вовсе не хорошо, резюмировав:

«Возможно, мы должны потратить столько же времени и сил на прекращение этой войны, сколько мы тратим на то, чтобы победить и унизить Россию, ведь это не принесёт нам покоя».

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