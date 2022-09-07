Нарьян-Мар, , 21:28 — REGNUM В ходе спецоперации погиб уроженец Ненецкого автономного округа Юрий Стародубцев. Об этом в соцсетях сообщила сенатор Римма Галушина.

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«Хороший, добрый парень, он был отзывчивым и человечным, искренне любил близких. Он выбрал для себя непростой путь — встать на защиту мирных жителей Донбасса от националистов. И до конца остался верен присяге и воинскому долгу […] Большое горе для всех нас. Вечная память и вечная слава герою Родины!» — написала Галушина.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский губернатор сообщил о гибели в СВО снайпера из Северодвинска.