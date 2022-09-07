Архангельск, , 21:22 — REGNUM Антироссийский действия бывших советских республик — попытка заработать себе расположение стран Евросоюза и США. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев.

Против России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«За более чем 30 лет со времён распада СССР ни одна из экономик постсоветских стран, включая, кстати и Россию, даже не приблизилась по показателям ко временам позднего Союза. Как следствие — жизнь на дотациях из Брюсселя или Вашингтона и поставка им дешёвой рабочей силы — вот участь всех стран периферийного капитализма. Печально, конечно, что в этих политических игрищах заложниками «превентивных мер» и «ассиметричных ответов» становятся рядовые граждане стран постсоветского пространства», — сказал Таскаев.

По словам Таскаева, логика поведения этих правительств проста — набить себе цену.

«Показать свою полезность и, естественно, получить больше дотаций. Ведь, согласитесь, гораздо проще жить на регулярные подачки, чем развивать свою индустрию. В рамках экономической модели ЕС другого для постсоветских стран не предусмотрено. Вполне вероятно, что в обозримом будущем, правительства этих стран будут применять более агрессивные методы воздействия. Не так давно мы были свидетелями ограничения транзита грузов в Калининградскую область со стороны Литвы. На днях министерство обороны Польши заявило о существенном увеличении оборонного бюджета. Страны ЕС и те, кто туда отчаянно стремится, прекрасно понимают, что на России можно делать и экономический, и политический капитал. Тем они и заняты», — заключил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб Калининградской области от действий Литвы на фоне антироссийских санкций составил примерно 1 млрд долларов США.