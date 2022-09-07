Архангельск, 7 сентября, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Антироссийский действия бывших советских республик — попытка заработать себе расположение стран Евросоюза и США. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Против России

«За более чем 30 лет со времён распада СССР ни одна из экономик постсоветских стран, включая, кстати и Россию, даже не приблизилась по показателям ко временам позднего Союза. Как следствие — жизнь на дотациях из Брюсселя или Вашингтона и поставка им дешёвой рабочей силы — вот участь всех стран периферийного капитализма. Печально, конечно, что в этих политических игрищах заложниками «превентивных мер» и «ассиметричных ответов» становятся рядовые граждане стран постсоветского пространства», — сказал Таскаев.

По словам Таскаева, логика поведения этих правительств проста — набить себе цену.

«Показать свою полезность и, естественно, получить больше дотаций. Ведь, согласитесь, гораздо проще жить на регулярные подачки, чем развивать свою индустрию. В рамках экономической модели ЕС другого для постсоветских стран не предусмотрено. Вполне вероятно, что в обозримом будущем, правительства этих стран будут применять более агрессивные методы воздействия. Не так давно мы были свидетелями ограничения транзита грузов в Калининградскую область со стороны Литвы. На днях министерство обороны Польши заявило о существенном увеличении оборонного бюджета. Страны ЕС и те, кто туда отчаянно стремится, прекрасно понимают, что на России можно делать и экономический, и политический капитал. Тем они и заняты», — заключил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб Калининградской области от действий Литвы на фоне антироссийских санкций составил примерно 1 млрд долларов США.