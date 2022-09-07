Ижевск, 7 сентября, 2022, 21:14 — ИА Регнум. В Удмуртии сотрудники полиции изъяли имущество, которое было похищено из музея-заповедника «Лудорвай». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

пресс-служба музейного комплекса Лудорвай Ветряная мельница из музея Лудорвай в Удмуртии

В дежурную часть ОМВД по Завьяловскому району о краже музыкального оборудования из музея сообщили сотрудники учреждения. Ущерб оценивается в 30 тыс. рублей. Личности похитителей были установлены — ими оказались двое жителей Забайкальского края, которые выполняли строительные работы на территории комплекса.

Похищенное имущество музея было обнаружено в одном из салонов по ремонту мобильных телефонов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

ИА REGNUM напоминает, архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» расположен в 17 км от Ижевска, это музейный комплекс под открытым небом. В 90-е годы XX века на территорию музея были перевезены и отреставрированы или воссозданы девять объектов деревянного зодчества. Сейчас на площадке комплекса расположены 23 постройки, в том числе памятники — усадьба Вострикова, ветряная мельница шатрового типа и усадьба Ямщикова Д. И. Есть также усадьбы южных, центральных и верхнепечерских удмуртов. В строениях представлены предметы интерьера, характерные для конца XIX — начала XX века.