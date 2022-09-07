Неаполь, Италия, 7 сентября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. 7 сентября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» футбольный клуб «Наполи» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дел Серро Гранде. Ассистенты главного судьи — Пау Сербиан и Гвадалупе Поррас.

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Алекс Мерет, Ким Мин Джэ, Амир Ррахмани, Матиас Оливейра, Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелиньский, Маттео Политано, Станислав Лоботка, Хвича Кварацхелия, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Виктор Осимхен.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Джеймс Милнер, Фабиньо, Харви Эллиотт, Роберто Фирмино, Луис Диас, Мохаммед Салах.