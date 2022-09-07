Москва, , 21:07 — REGNUM ПК-версия шутера Atomic Heart в России и странах СНГ будет продаваться только в магазине VK Play. Соответствующее объявление было опубликовано на странице сервиса во «ВКонакте» 7 сентября.

Atomic Heart Скриншот из игры Atomic Heart

Отмечается, что ПК-версия игры будет доступна исключительно в этом сервисе на территории России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Точная дата выхода шутера по-прежнему не раскрывается.

Напомним, изначально предполагалось, что ПК-версия Atomic Heart будет распространяться в в магазине Steam. Однако из-за спецоперации работа платформы в России была нарушена.

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