Нур-Султан, , 01:27 — REGNUM Казахстан может выиграть как в случае установления «потолка цен» на российскую нефть, так и в случае нормализации отношений России с Западом. Об этом 8 сентября в интервью ИА REGNUM рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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По мнению эксперта, в ситуации с возможным установлением «потолка цен» на российскую нефть позиция Казахстана проста — «страна пытается максимально много экспортировать своей нефти, чтобы максимально зарабатывать».

«В реальности, конечно, Казахстану очень далеко до каких-то проектов альтернативных маршрутов вывоза своей нефти на мировой рынок. КТК остается основным маршрутом и, в основном, от периодических остановок работы нефтепровода страдает даже не сам Казахстан, а иностранные акционеры, которые участвуют в добыче нефти в стране», — пояснил он.

Юшков отметил, что если Россия сократит экспорт и цены поднимутся, Казахстан от этого только выиграет.

«От нормализации отношений, если вдруг это произойдет и европейцы, может быть, откажутся от идеи эмбарго на российскую нефть — Казахстан тоже выиграет потому, что может рассчитывать на нормализацию работы КТК», — подчеркнул Игорь Юшков.

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