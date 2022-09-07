Челябинск, 7 сентября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. В Челябинске будут заменены порядка 600 не прижившихся зелёных насаждений, которые были высажены в 2019–2021 годах. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Дерево

Работы предстоит провести по гарантии. Одним из участков станет Новоградский проспект, где деревья высадили в 2020 году. По оценкам биологов, часть лиственных посадок там не выживет. Особенно пострадали липы, а также некоторые рябины.

Высадку новых 606 деревьев будут производить до 15 октября. Всего же за 2022 год в Челябинске посадят около 12 тыс. деревьев и почти 22 тыс. кустарников. Это значительно превышает показатели 2021 года.