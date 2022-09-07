Лисичанск, ЛНР, , 21:32 — REGNUM Полное разминирование Лисичанска может завершиться к концу сентября — началу октября текущего года, заявил 7 сентября журналистам исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Скорый.

Разрушенная инфраструктура на въезде в Лисичанск Татьяна Стоянович © ИА REGNUM

«Думаю, недели за три мы разминируем город полностью», — цитирует его слова агентство ТАСС.

По его данным, на сегодняшний день почти 65% территории Лисичанска очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, разминированием освобожденных территорий республик Донбасса и бывшей УССР занимаются подразделения сапёров из Вооруженных сил и МЧС России, а также экстренные службы ЛНР и ДНР.

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