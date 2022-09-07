Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Министерство энергетики США понизило свой прогноз по средней добыче нефти в стране в 2022–2023 годах. Об этом сообщает 7 сентября управление энергетической информации ведомства (EIA).

Добыча нефти Pixabay.com

Прогноз по добыче нефти на 2022 год снижен на 70 тысяч баррелей, до 11,79 миллиона баррелей в сутки, на 2023 год — также на 70 тысяч баррелей, до 12,63 миллиона баррелей в сутки.

Министерство также подтвердило свою оценку средней добычи нефти в Соединённых Штатах за 2021 год на уровне 11,25 миллиона баррелей в сутки.

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