Вашингтон, 7 сентября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Министерство энергетики США понизило свой прогноз по средней добыче нефти в стране в 2022–2023 годах. Об этом сообщает 7 сентября управление энергетической информации ведомства (EIA).

Pixabay.com Добыча нефти

Прогноз по добыче нефти на 2022 год снижен на 70 тысяч баррелей, до 11,79 миллиона баррелей в сутки, на 2023 год — также на 70 тысяч баррелей, до 12,63 миллиона баррелей в сутки.

Министерство также подтвердило свою оценку средней добычи нефти в Соединённых Штатах за 2021 год на уровне 11,25 миллиона баррелей в сутки.