Салехард, 7 сентября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. На Ямале 11 сентября избирательные кампании пройдут только в трёх территориях. Об этом 7 сентября сообщил на пресс-конференции председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Жители Нового Уренгоя и Надымского района примут участие в дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы седьмого созыва. Избиратели южной части Нового Уренгоя смогут проголосовать на дополнительных выборах депутатов городской думы. В Шурышкарском районе жители выберут депутатов районной думы.

«Выборы будут достаточно конкурентными. В среднем на один депутатский мандат претендует от двух до пяти кандидатов», — отметил Андрей Гиберт.

В единый день голосования 11 сентября ровно в 8:00 (6:00 мск) в Ямало-Ненецком автономном округе будут работать 75 участковых избирательных комиссий. Две из них временные в Надымском районе и образованы в местах временного пребывания избирателей, которые работают на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Активным избирательным правом на предстоящих выборах обладает более 120 тысяч ямальцев, сообщил председатель избиркома ЯНАО.