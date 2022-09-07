Ижевск, , 20:53 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на конец августа самозанятыми зарегистрировались 45 316 налогоплательщиков. Об этом сообщает региональное управление ФНС (Федеральной налоговой службы).

Самозанятые огородницы Kaluganews.com

Только в Ижевске число граждан, которые зарегистрированы в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, составило 22 555 человек.

С начала года самозанятые получили доход на общую сумму 6 млрд рублей, выдав 5,64 млн человек. В бюджет республики они перечислили 230 млн рублей.

Традиционно наиболее популярными сферами деятельности самозанятых отмечены: перевозка пассажиров и грузов, парикмахерские услуги, ногтевой сервис, торговля продукцией собственного производства, а также ремонт и сервис автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало июня в республике численность самозанятых составляла 40,5 тыс. человек. Таким образом, за лето плательщиками налога на профессиональный доход зарегистрировались 4,8 тыс. человек. Число самозанятых в июне–августе в республике выросло на 11,9%.

В Ижевске количество самозанятых увеличилось на 2,4 тыс. человек или на 12,2%. Совокупный доход этой категории налогоплательщиков вырос на 4,216 млрд рублей или более чем втрое, объем выплаченных налогов вырос на 183,4 млн рублей или почти в пять раз.

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