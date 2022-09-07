Москва, , 20:58 — REGNUM Эксперты МАГАТЭ отлично знают, что обстрелы Запорожской АЭС — дело рук ВСУ, но сказать об этом вслух не могут себе позволить, заявил 7 сентября постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

Запорожская АЭС Ralf1969

«Главный недостаток доклада — то, что агентство полностью уходит от того, чтобы назвать виновных в угрозах ядерной безопасности на этой станции. Хотя, конечно же, сотрудники МАГАТЭ, побывав на этой станции, сейчас у них там два человека остались, вплоть до ротации где-то в конце сентября, видимо, они отлично должны знать, что обстрелы ведут [ВСУ], но сказать это вслух агентство себе, видимо, позволить не может», — сказал Ульянов.

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