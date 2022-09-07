Екатеринбург, 7 сентября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В Свердловской области бабье лето возможно на следующей неделе, с 12 по 18 сентября. Об этом сообщили журналистам в Уральском гидрометцентре.

Наталия Николаева ИА REGNUM Лето

В этот период воздух днём будет прогреваться до +17 градусов. При этом осадков ожидается немного.

Как сообщало ИА REGNUM, после аномальной жары на Урале резко похолодало. Столбики термометра днём опустились до отметки десять градусов и ниже.