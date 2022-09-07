Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Западным партнёрам приготовлен сюрприз по теме б. УССР, которую они поднимают в ООН в своих целях, написал 7 сентября заместитель российского постоянного представителя Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

По его словам, в СБ ООН продолжается обсуждение проблематики, связанной с б. УССР. На этот раз США инициировали заседание Совбеза ООН, настояв на обсуждении «фильтрации» на территории РФ беженцев с территории б. УССР, которая якобы происходит.

Российский дипломат предположил, что США очень старались найти ещё какую-нибудь тему, чтобы заставить Москву понервничать. Похоже, американцы в поисках этой темы «высосали пальцы до костей», но тщетно.

Полянский подчеркнул, что России, само собой, есть чем ответить на эти обвинения. Более того, российская сторона приготовила «кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнёров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий что нас можно застать врасплох».

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