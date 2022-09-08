Минск, , 11:17 — REGNUM На сегодняшний день вступление в Шанхайскую организация сотрудничества (ШОС) — один из главных внешнеполитических приоритетов белорусского руководства. С одной стороны, это связано с санкциями Запада: Минск ищет новые рынки сбыта своей продукции взамен западных. С другой — при помощи ШОС президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет реализовать свою стратегию «новой многовекторности», которая предполагает балансирование между Россией и Китаем. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября высказал политолог Олег Ковалёнок.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Минске ШОС рассматривается как «китаецентричная» организация. По мнению белорусского руководства, роль Поднебесной там будет только возрастать. Таким образом, являясь членом и Евразийского экономического союза, где главная Москва, и Шанхайской организации сотрудничества, где главенствует Пекин, Минск сможет играть на российско-китайских противоречиях, получая экономические дивиденды и от русских, и от китайцев» Олег Ковалёнок

По мнению политолога, противоречия между Москвой и Пекином могут возникнуть из-за влияния в Средней Азии. Кремль не смирится с растущим присутствием Поднебесной в своём «подбрюшье», что приведёт к охлаждению российско-китайских отношений. «Поддерживая в этом и последующих за ним конфликтах то одну, то другую сторону, Минск сможет выгодно «продавать» своё союзничество великим державам. Похожая схема на протяжении многих лет применялась белорусским руководством при балансировании между Россией и Западом», — считает Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной саммит ШОС пройдёт 15−16 сентября в узбекском Самарканде. В настоящее время в организацию входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.