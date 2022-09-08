Минск, 8 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. На сегодняшний день вступление в Шанхайскую организация сотрудничества (ШОС) — один из главных внешнеполитических приоритетов белорусского руководства. С одной стороны, это связано с санкциями Запада: Минск ищет новые рынки сбыта своей продукции взамен западных. С другой — при помощи ШОС президент БелоруссииАлександр Лукашенко хочет реализовать свою стратегию «новой многовекторности», которая предполагает балансирование между Россией и Китаем. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM7 сентября высказал политологОлег Ковалёнок.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«В Минске ШОС рассматривается как «китаецентричная» организация. По мнению белорусского руководства, роль Поднебесной там будет только возрастать. Таким образом, являясь членом и Евразийского экономического союза, где главная Москва, и Шанхайской организации сотрудничества, где главенствует Пекин, Минск сможет играть на российско-китайских противоречиях, получая экономические дивиденды и от русских, и от китайцев» Олег Ковалёнок

По мнению политолога, противоречия между Москвой и Пекином могут возникнуть из-за влияния в Средней Азии. Кремль не смирится с растущим присутствием Поднебесной в своём «подбрюшье», что приведёт к охлаждению российско-китайских отношений. «Поддерживая в этом и последующих за ним конфликтах то одну, то другую сторону, Минск сможет выгодно «продавать» своё союзничество великим державам. Похожая схема на протяжении многих лет применялась белорусским руководством при балансировании между Россией и Западом», — считает Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной саммит ШОС пройдёт 15−16 сентября в узбекском Самарканде. В настоящее время в организацию входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.