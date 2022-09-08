Эксперт: Белоруссия хочет играть на противоречиях между Россией и Китаем
Минск, 8 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. На сегодняшний день вступление в Шанхайскую организация сотрудничества (ШОС) — один из главных внешнеполитических приоритетов белорусского руководства. С одной стороны, это связано с санкциями Запада: Минск ищет новые рынки сбыта своей продукции взамен западных. С другой — при помощи ШОС президент БелоруссииАлександр Лукашенко хочет реализовать свою стратегию «новой многовекторности», которая предполагает балансирование между Россией и Китаем. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM7 сентября высказал политологОлег Ковалёнок.
По мнению политолога, противоречия между Москвой и Пекином могут возникнуть из-за влияния в Средней Азии. Кремль не смирится с растущим присутствием Поднебесной в своём «подбрюшье», что приведёт к охлаждению российско-китайских отношений. «Поддерживая в этом и последующих за ним конфликтах то одну, то другую сторону, Минск сможет выгодно «продавать» своё союзничество великим державам. Похожая схема на протяжении многих лет применялась белорусским руководством при балансировании между Россией и Западом», — считает Ковалёнок.
Как сообщало ИА REGNUM, очередной саммит ШОС пройдёт 15−16 сентября в узбекском Самарканде. В настоящее время в организацию входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.