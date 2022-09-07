Москва, 7 сентября, 2022, 20:42 — ИА Регнум. 2 сентября, в 77-ю годовщину подписания акта о капитуляции Японской империи, в Международном институте информатики, управления, экономики и права (МИИУЭП) состоялась церемония памяти Победы Советского Союза над Японией.

Иван Шилов ИА REGNUM

День Победы над Японией в нашей стране никто и никогда формально не отменял, однако он по многим причинам оставался в тени Дня Победы над нацистской Германией. А в постсоветской России на официальном уровне и вовсе стало не принято особо вспоминать о том, что Советский Союз внесл значимый факт в победу над Японской империей, сокрушив ее силы в Маньчжурии, Корее, на Сахалине и Курильских островах и лишив японские элиты надежды выбраться из войны без подписания безоговорочной капитуляции. Одной из славных страниц отечественной истории начали стесняться, зато без всякого стеснения повели с Японией переговоры о заключении некоего «мирного договора», не исключая ради этого даже возможность отторжения от России части Курильских островов.

В итоге приходится годами отстаивать очевидные вроде бы положения о недопустимости покушения на территориальную целостность страны и необходимости сохранять и поддерживать историческую память.

Открывая церемонию, сенатор Российской Федерации, председатель Объединенного оргкомитета «Память Победы над Японией» Юрий Архаров напомнил, что указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, согласно которому 3 сентября объявлялось праздником Победы над Японией, по сей день остается в силе и является действующим нормативно-правовым актом, и что победа над Японией празднуется во многих странах. Он также озвучил пункты из резолюции состоявшегося 27 июня 2022 года заседания Объединенного оргкомитета «Память Победы над Японией», касающиеся сохранения исторической памяти о Советско-японской войне и ее значении для нашей страны — в частности, предложение о создании Музея Победы над милитаристской Японией.

Президент Международного института информатики, управления, экономики и права Александр Хренков назвал своим долгом руководителя образовательного учреждения поддерживать мероприятия, направленные на формирование исторической памяти молодежи.

Председатель Научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин заметил, что в России на официальном уровне все еще не изжит позорный подход к памяти Победы Советского Союза над Японией, сформировавшийся в ельцинское время, когда «иностранный министр иностранных дел» Козырев и его окружение добились вычеркивания Дня Победы над Японией из реестра Дней воинской славы России. В частности, и сегодня есть депутаты, выступающие против восстановления статуса этого дня под самыми абсурдными предлогами, начиная от того, что у страны якобы нет денег на празднование Дня Победы над Японией, заканчивая тем, что 3 сентября 1945 года не было крупных сражений.

Военно-морской атташе посольства Китайской Народной Республики в России Чжу Вэньбинь подчеркнул, что Китай и СССР, на территориях которых развернулись главные театры военных действий Второй мировой войны, понесли колоссальные жертвы, их народы совершили величайший подвиг для спасения человечества. Отмечая особую важность поддержания исторической памяти, он сказал: «Твердая память о прошлом — лучший советчик для будущего».

Заслуженный архитектор России Игорь Василевский, сын Маршала Советского Союза Александра Василевского, напомнил, что побежденная в 1945 году милитаристская Япония на протяжении длительного времени развязывала захватнические войны, выступая в союзе с нацистской Германией. Вступив в войну против Японии, СССР отстаивал как собственные интересы освобождения отторгнутых Японией исконно русских Курил и Южного Сахалина, так и исполняя данные на Тегеранской и Ялтинской конференциях обещания союзникам по Антигитлеровской коалиции.

Председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества Сергей Пономарев рассказал, что для жителей Сахалина и Курил возвращение Дня Победы над Японией является помимо прочего обозначением точки невозврата относительно возможности уступки российских территорий японцам.

Президент Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры Сергей Бабурин обратил внимание, что сохранение исторической памяти о победе Советского Союза над Японией и о других наших победах важно для того, чтобы избегать необходимости вновь вразумлять враждебно настроенных соседей нашей страны. Он также напомнил, что фактически Вторая мировая война началась в 1937 году с нападения Японии на Китай, и выразил мнение, что началом войны в Европе стало не нападение Германии на Польшу, а Мюнхенский сговор и последовавшее отторжение Германией и Польшей территорий Чехословакии. И победу над Японией одержали не только США, но также СССР, Китай и все страны Антигитлеровской коалиции.

Советник управления президента России по общественным проектам Юрий Никифоров подчеркнул, что суверенным неотъемлемым правом народа является право самостоятельно писать свою историю, определять, какие исторические события являлись важнейшими для него, не руководствуясь зарубежными методичками. При этом отстаивание своего видения истории является делом всего гражданского общества.

Экс-заместитель министра рыбного хозяйства СССР Вячеслав Зиланов, особо отметил, что сокрушенный в 1945 году японский милитаризм по существу являлся фашизмом, и вклад, внесенный Советским Союзом в победу над этим восточно-азиатским очагом фашизма, является законным предметом для гордости нашего народа.

Участник Советско-японской войны, полковник милиции в отставке Александр Трынков поделился с участниками церемонии воспоминаниями о службе в Красной Армии в годы Великой Отечественной войны и о своем боевом пути в Маньчжурии. В 1941 еще до призыва он участвовал в тяжелейшем труде по строительству оборонительных рубежей. В начале 1943 года Александра Андреевича призвали в Красную Армию и отправлен на Дальний Восток, где направили в 34-ю стрелковую дивизию, располагавшуюся у берегов Амура, прямо у границы Советского Союза с оккупированной японцами территорией Китая. И там до 1945 года советские войска укрепляли оборону на случай агрессивных действий и провокаций с японской стороны. С началом войны с Японией 34-я стрелковая дивизия форсировала Амур, разлившийся из-за затяжных ливней настолько, что нельзя было увидеть противоположного берега, и дошла в итоге до Харбина.

Завершилась церемония мероприятия награждением тех, кто внес вклад в сохранение памяти о роли Советского Союза в сокрушении милитаристской Японии и отстаивание территориальной целостности России от уже послевоенных японских претензий, памятной медалью «77 лет Победы над Японией». В числе награжденных были председатель Научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин, действительный член Академии военных наук России Вячеслав Зимонин, экс-заместитель министра рыбного хозяйства СССР Вячеслав Зиланов, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны Алексей Плотников, председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества Сергей Пономарев, чрезвычайный и полномочный посланник II класса Михаил Демурин, заслуженный архитектор России Игорь Василевский, участник Советско-японской войны Александр Трынков.