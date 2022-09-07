Вашингтон, 7 сентября, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Министерство энергетики США повысило свой прогноз относительно мирового спроса на нефть в 2022–2023 годах, сообщает 7 сентября управление энергетической информации ведомства (EIA).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как уточняется, прогноз на 2022 год повышен с прежних 99,43 млн баррелей до 99,54 млн баррелей в сутки, на 2023 год — со 101,49 млн баррелей до 101,50 млн баррелей в сутки.

В комментарии американского ведомства отмечается, что в связи с высокими ценами на газ ожидается рост мирового потребления нефти в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года, поскольку поставщики электроэнергии, особенно в странах Европы, могут перейти на нефтяное генерирующее топливо.