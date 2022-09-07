Челябинск, 7 сентября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. В Челябинске местного жителя отдали под суд за множество эпизодов мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следователей, гражданин 1988 года рождения размещал в интернете и газетах объявления об оказании содействия в оформлении и получении кредитов за вознаграждение в размере 5-10% от их сумм. Граждане передавали ему реквизиты банковских карт и паспортные данные. Мужчина от их имени оформлял микрозаймы, получал деньги и тратил на свои нужды. Также он похищал деньги со счетов граждан.

За год гражданин совершил 41 подобное преступление. Потерпевшими признаны пятеро граждан и 13 микрофинансовых организаций, а общий размер ущерба составил почти 500 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Центральный райсуд.