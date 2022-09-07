Грозный, 7 сентября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В зону проведения специальной военной операции на территории бывшей УССР отправляются полк «Север» и батальон «Юг» из состава Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, сообщил 7 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция России

«В зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа — воины двух элитных специальных подразделений — полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ и батальона «Юг» ФСВНГ РФ», — написал Кадыров.

Он указал, что эти подразделения выполнят задачи, поставленные верховным главнокомандующим — президентом России Владимиром Путиным.