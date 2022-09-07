Киев, , 20:40 — REGNUM Представители бандеровского командования опубликовали в СМИ статью, в которой они заявили, что взрывы в Крыму в 9 августа произошли в результате ракетных ударов ВСУ.

Евросоюз и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Статья, авторами которой заявлены главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель председателя оборонного комитета Михаил Забродский, опубликована в «Укринформе».

Они утверждают, что ВСУ нанесли «серию успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего — по аэродрому Саки». Якобы бандеровские боевики смогли перенести боевые действия в Крым.

Читайте ранее в этом сюжете: В США заявляют, что позволяют украинским боевикам атаковать Крым