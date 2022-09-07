Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 20:28 — REGNUM Жители ямальского города Ноябрьска возмущены запущенным состоянием Музея воинской славы имени Василия Григора. Об этом они сигнализировали городской администрации в группе «Злой ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте».

Василий Григора Пресс-служба горадминистрации Ноябрьска

Они пишут, что здание музея, расположенного на ул. Ленина, 70а, стены ободранные, краска и плитка отошли, отсутствует большая и яркая вывеска с названием.

«С обратной стороны здания торчит труба, из которой во двор жилого дома постоянно стекает вода, а зимой она превращается в огромный ледяной ком», — пишут неравнодушные жители Ноябрьска.

Василий Григора — Почётный гражданин Ноябрьска и Ямала, ветеран Вооруженных сил РФ, идейный вдохновитель создания Музея воинской славы. Он 17 лет отдал военно-патриотическому воспитанию детей и был основателем кадетских классов.

Администрация Ноябрьска ответила на публикацию обещанием включить ремонтные работы в Музее воинской славы в проект бюджета на 2023 год.