Москва, , 01:38 — REGNUM Идея США об обрушении российской экономики приобретает новые очертания. Страны G7, которые обсуждают возможности реализации проекта об установлении «потолка цен» на российскую нефть сами ее практически не покупают. Но при этом они хотят запретить другим странам покупать российскую нефть по нормальным условиям. Об этом 8 сентября в интервью ИА REGNUM рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасность Игорь Юшков.

Наш ответ Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР

Эксперт отметил, что для понимания темы предельных цен на российские углеводороды нужно рассматривать каждый пункт в отдельности.

«Например, нефть. Эта идея изначально родилась в США, ее озвучила министр финансов Джанет Йеллен. Она изначально исходила из того, что санкции, которые мешают России экспортировать нефть негативно сказываются на странах импортерах и, в частности, на США. Потому что, если Россия не успевает переконтрактоваться на азиатских рынках, тогда она сокращает экспорт. Это приводит к усугублению дефицита на мировом рынке и цены растут, что в общем-то вредно для США, потому что у них стоимость топлива на внутреннем рынке коррелирует с ценами на нефть на внешнем рынке. Поэтому она и предложила сделать так, чтобы Россия могла максимально много экспортировать нефть и насыщать мировой рынок, чтобы цены были ниже», — отметил Юшков.

По его словам, при таком сценарии «возникает явная проблема — а как же не давать России зарабатывать? Как же обрушить ее экономику, если надо помогать и экспортировать нефть?».

«В качестве решения этого вопроса Йеллен и придумала просто меньше платить России. Вот такая история с появлением идеи «потолка цен». Сможет ли Запад продвинуть эту идею? Здесь есть большие сомнения, потому что страны G7, которые обсуждают возможности реализации подобного проекта — сами практически не покупают российскую нефть. То есть, они решают, как запретить другим странам покупать российскую нефть по нормальным условиям», — пояснил он.

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Собеседник напомнил, что США с 1 апреля не импортируют российскую нефть, страны Евросоюза перестанут это делать с 5 декабря 2022 года в соответствии со своими санкциями.

Игорь Юшков «Заставить Индию и Китай, например, покупать только потолку цен крайне сложно потому, что Россия занимает жесткую позицию. Тем, кто попытается покупать «по потолку цен» и де-факто присоединится к санкциям против России… тем мы вообще ничего поставлять не будем. И если придется — сократим экспорт, усугубим дефицит, после чего остальная нефть в мире, даже не российского происхождения, будет стоить $150-$200 за баррель. Таким образом Россия пытается не дать сколотить критическую массу импортеров своей нефти, которые будут согласны «с потолком цены». Поэтому история с перетягиванием каната в виде неопределившихся стран продолжается».

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