Владивосток, 7 сентября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В ходе VII Восточного экономического форума были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму более 3,2 трлн рублей. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на пресс-конференции на ВЭФ.

Government.ru Юрий Трутнев

Следите за развитием событий в трансляции: «VII Восточный экономический форум–2022: трансляция»

По словам Трутнева, ВЭФ снова стал шагом вперед в развитии Дальнего Востока, как и предыдущие форумы.

«Шаг не только с точки зрения количества гостей или количества и объема соглашений, хотя и эти показатели высокие. Это первый постковидный форум, в котором приняли участие более 7 тыс. гостей, подписаны соглашения на общую сумму 3 трлн 255 млрд рублей — это тоже рекорд», — рассказал Трутнев.

Он уточнил, что всего «на полях» ВЭФ было подписано более 260 соглашений.

Кроме того, в ходе работы ВЭФ вырабатывались решения и работа велась по 90 направлениям. Об этих решениях докладывали российскому лидеру Владимиру Путину.