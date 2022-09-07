Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Министерство энергетики США понизило свой прогноз по средней мировой цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2022 году с прежних $104,78 до $104,21 за баррель. Об этом сообщает 5 сентября управление энергетической информации ведомства (EIA).

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Прогноз средней стоимости Brent на 2023 год, напротив, повышен — с $95,13 до $96,91 за баррель.

Также министерство понизило прогноз по цене на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на 2022 год с прежних $98,71 до $98,07 за баррель. Прогноз на 2023 год повышен с $89,13 до $90,91 за баррель.