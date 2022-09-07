Челябинск, , 20:23 — REGNUM Амурская и Челябинская области заключили соглашение об инвестиционном сотрудничестве. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба южноуральского правительства.

Сотрудничество (сс)

Документ был подписан в рамках Восточного экономического форума. Официально сторонами выступили АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» и Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центром «Мой бизнес». Согласно соглашению, регионы должны улучшить системы сотрудничества и взаимодействия по развитию предпринимательства, а также инновационного и инвестиционного потенциала Челябинской и Амурской областей.

Добавим, инвестиционная команда из Челябинской области уже посетила Амурскую. А в ближайшее время специалисты Амурской области прибудут на Южный Урал с ответным деловым визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум начался во Владивостоке 5 сентября.