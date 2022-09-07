Владивосток, 7 сентября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Рост туристического потока на Дальний Восток составил 38% за прошлый год, однако рост числа мест размещения составил лишь 8%. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил полномочный представитель президента России на дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Government.ru Юрий Трутнев

«У нас увеличение притока туристического на Дальнем Востоке за прошедший год — 38%, а места размещения «подросли» на 8%», — рассказал Трутнев.

Он пояснил, что означать это может лишь одно — идет отставание того, что макрорегион может предложить, от того, в чем нуждаются люди.

«И спор о том, нужны ли дополнительные преференции или нет, теряет смысл», — резюмировал Трутнев.

Он пояснил, что, если бизнес не вкладывает средства в развитие инфраструктуры туризма, значит, налоги избыточны и, понятное дело, нужны преференции.