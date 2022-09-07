Москва, 7 сентября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Курс рубля вырос по отношению к доллару и не изменился по отношению к евро на торгах в среду, 7 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,79 рубля, что на 45 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день практически не изменился и остался на уровне 60,41 рубля.