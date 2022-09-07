Москва, 7 сентября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Почти в два раза сократили страны ЕС поставки российского газа на свои рынки, сообщили 7 сентября в пресс-службе Газпрома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

«С начала года страны Европейского союза сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании — на 49%», — сообщили в компании.

Добавим, что на фоне энергетического кризиса страны ЕС усиленно заполняют газом хранилища в преддверии зимы.