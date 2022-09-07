Ижевск, 7 сентября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. По итогам июля 2022 года, жители Удмуртии взяли кредиты на 13,5 млрд рублей, сообщает Удмуртстат со ссылкой на данные Центробанка. Это на 28% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, задолженность по кредитам выросла на 2,2 млрд рублей и достигла 260,5 млрд рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

В качестве основной причины снижения суммы кредитования названо сокращение объема ипотечных кредитов. В июле объем жилищных кредитов снизился в 1,4 раза по сравнению с прошлогодним показателем июля, но от уровня апреля текущего года он вырос в 1,7 раза.

За указанный месяц население республики пополнило банковские счета на 4,4 млрд рублей — до 215,3 млрд рублей. Годом ранее в банки отнесли 1,1 млрд рублей. Объем долгов по кредитам превысил сумму вкладов на 21%, в прошлом году этот показатель составлял 23%.

Доля просроченной задолженности по кредитам за год не изменилась и составила 3,6%. Однако за 12 месяцев сумма кредитной задолженности выросла на 11,3%, а сумма вкладов — на 12,9%. Впервые темп роста вкладов превышает скорость увеличения задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с начала марта до конца июля банки реструктуризировали более 7 тыс. кредитов жителей Удмуртии на общую сумму около 2,7 млрд рублей. В большинстве случаев банки меняли условия по потребительским кредитам и кредитным картам. Также подвергались изменениям условия выдачи ссуд, которые граждане получали в качестве индивидуальных предпринимателей.

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