Екатеринбург, 7 сентября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Екатеринбург и два города Ирана могут связать прямые авиарейсы. Авиакомпании Red Wings выдан допуск на осуществление полётов, соответствующий приказ размещён на сайте Росавиации.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Речь идёт о городах Тегеран и Исфахан. Летать туда можно будет три раза в неделю.

В самой авиакомпании пока не уточнили журналистам, когда откроют эти направления. Сейчас прямых рейсов в Иран из аэропорта «Кольцово» нет.