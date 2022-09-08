8 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 15:17 — REGNUM В театре имени Евгения Вахтангова открыли сезон. В торжественный день около Симоновской сцены открыли памятник народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву. Автором памятника стал скульптор Филипп Трушин.

Театр Вахтангова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Театр Вахтангова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Памятник народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Автор памятника артистам — скульптор Филипп Трушин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На исторической сцене театра состоялся сбор труппы, посвящённый открытию 102-го сезона. Директор театра Кирилл Крок подвёл итоги предыдущего сезона и представил планы на предстоящий год. В прошедшем сезоне было сыграно 1100 спектаклей, из них 47 спектаклей — на гастролях по России. В новом сезоне репетиции пройдут на шести сценах. Спектакли будут гастролировать по городам России. А на родине режиссёра во Владикавказе планируют открыть культурный центр имени Вахтангова и музей.

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей Театра Вахтангова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Личные вещи и награды артистов Театра Вахтангова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Известные постановки Театра Вахтангова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Копия награды «Золотая маска», изготовленная зрителями для актрисы театра Галины Коноваловой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей Театра Вахтангова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей Театра Вахтангова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Открытие 102-го творческого сезона Театра Вахтангова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Открытие 102-го творческого сезона Театра Вахтангова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Евгений Князев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вечер завершился показом на основной сцене спектакля «Война и мир» по роману Л. Н. Толстого в постановке Римаса Туминаса; на новой сцене — «Гроза» А. Н. Островского в постановке Уланбека Баялиева; на Симоновской сцене — «Превращение» Ф. Кафки в постановке Йозуа Резинга.

Зрительный зал главной сцены Театра Вахтангова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зрительный зал главной сцены Театра Вахтангова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зрительный зал главной сцены Театра Вахтангова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Первые зрители Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Открытие 102-го творческого сезона Театра Вахтангова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Виктор Добронравов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В завершение праздничного мероприятия артисты и гости театра первыми посетили восстановленный летом на бельэтаже знаменитый Вахтанговский буфет. Фраза Александра Николаевича Островского «Мы артисты, наше место в буфете» послужила отправной точкой для постановки спектакля. В 1993 году Пётр Наумович Фоменко поставил в этом пространстве спектакль «Без вины виноватые».

Эта постановка почти 20 лет была в репертуаре театра. А пространство буфета превратилось в малый зал, который использовали как репетиционную площадку. Исторический Вахтанговский буфет открыли вновь для зрителей.

Знаменитый Вахтанговский буфет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Интерьер Вахтанговского буфета Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Интерьер Вахтанговского буфета Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Первые посетители знаменитого Вахтанговского буфета Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Первые посетители знаменитого Вахтанговского буфета Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Первые посетители знаменитого Вахтанговского буфета Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Первые посетители знаменитого Вахтанговского буфета Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Интерьер Вахтанговского буфета Наталья Стрельцова © ИА REGNUM