Алексей Колчин,
7 сентября 2022, 21:14 — REGNUM В Свердловской области началась уборка овощей открытого грунта и картофеля. Свежие морковь, капуста, лук и картошка местных производителей уже появились на торговых прилавках. Также идёт сбор зерновых, технических культур и т.д.
Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На сегодняшний день заготовлено 86% кормовых культур от потребностей региона
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В Свердловской области аграрии приступили к уборке картофеля и овощей открытого грунта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Урожайность картофеля в Свердловской области по итогам первых сборов превышает показатели 2021 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вспаханное поле
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В Свердловской области планируют собрать 268 тыс. тонн картофеля
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборка урожая идёт хорошими темпами
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Морковь
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Урожай моркови
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уже собрано более восьми тысяч тонн картофеля, а также почти две тысячи тонн овощей открытого грунта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сортировка моркови
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Урожай моркови
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сортировка моркови
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сортировка моркови
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сортировка моркови
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сортировка моркови
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Собранный картофель
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Линия сортировки картофеля
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Линия сортировки картофеля
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Линия сортировки картофеля
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Картофель
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Линия сортировки картофеля
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Линия сортировки картофеля
Алексей Колчин © ИА REGNUM