Донецк, 7 сентября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что референдум о вхождении ДНР в состав России — это вопрос времени. Об этом Пушилин заявил сегодня, 7 сентября, комментируя возможные сроки проведения референдума.

Штендер с эмблемой Новороссии

Напомним, что ранее сегодня секретарь генерального совета правящей российской партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что считает правильным провести голосование о вхождении Донбасса и освобожденных территорий бывшей УССР в состав России в День народного единства, 4 ноября.

Пушилн заявил, что ДНР всегда стремилась вернуться в состав России и проведение референдума — лишь вопрос времени.

«Мы всегда были верны курсу в сторону России и знали еще в 2014 году, проводя референдум о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, что обязательно рано или поздно будет второй — реализующий нашу мечту вернуться домой в большую страну», — заявил Пушилин.