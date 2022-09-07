Барселона, Испания, 7 сентября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. 32-летний центральный полузащитник «Барселоны» и национальной сборной Боснии и Герцеговины по футболу Миралем Пьянич бесплатно перешел в футбольный клуб «Шарджа». Об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

Цитата из видео «Miralem Pjanić 201718 — INSANE Passes, Assists & Goals» Миралем Пьянич

За «Барселону» Миралем Пьянич выступал с 1 сентября 2020 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 60 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает боснийского хавбека в 9,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Пьянич, выступая за турецкий «Бешикташ» на правах аренды, принял участие в 20 турах Суперлиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.